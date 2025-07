Garlate. Oltre 1,8 milioni per la riqualificazione dello stabile Aler in via Strencetta

Pubblicata la manifestazione di interesse

Rimozione amianto ed efficientamento energetico per 29 alloggi

GARLATE – Aler Bergamo, Lecco e Sondrio ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per i lavori di manutenzione straordinaria dello stabile residenziale di proprietà in via Strencetta 407 A/B/C – 499 a Garlate.

L’intervento, del valore complessivo di oltre 1.825.000 euro, riguarda 29 appartamenti e prevede importanti opere di rimozione dell’amianto dalla copertura, efficientamento energetico attraverso cappotto termico e sostituzione dei serramenti, oltre a interventi su impianti elettrici, idrici e impermeabilizzazioni. Parte dell’importo, pari a 244.459 euro, è finanziata da Regione Lombardia attraverso fondi stanziati con la D.G.R. XII/729 del 24/07/2023.

“Aler è da sempre impegnata nell’efficientamento energetico dei propri edifici e nel reinvestire con attenzione le risorse disponibili per garantire il benessere e la salute degli inquilini. La rimozione dell’amianto è una delle priorità assolute su cui continuiamo a intervenire con decisione, anche grazie al prezioso supporto di Regione Lombardia” spiega il presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio, Corrado Zambelli.

Il termine per l’avvio dei lavori di bonifica dell’amianto è fissato al 31 agosto 2025, con ultimazione entro il 31 dicembre 2025. La manifestazione di interesse, da presentare sulla piattaforma telematica SINTEL, scade il 28 luglio 2025 alle ore 10. Tutti i dettagli dell’avviso, incluse le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale di ALER (https://www.aler-bg-lc-so.it/anno-2025/ avviso 59-2025) e sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.