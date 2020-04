Garlate: parchi e cimitero aperti da lunedì, ecco le prescrizioni

Aggiornamento sulla situazione covid in paese

Disposizioni sulle riaperture della fase 2

GARLATE – L’amministrazione comunale di Garlate ha inviato un aggiornamento complessivo sulla situazione covid in paese e sulle disposizioni in essere per le riaperture di parchi e cimitero dal 4 maggio.

Il prossimo 4 maggio secondo il DPCM del 26 aprile 2020 e le decisioni prefettizie verranno riaperti:

il cimitero ( prescrizioni cimitero )

) il parco di via Stoppani dove non sarà consentita l’attività ludica (e quindi l’utilizzo dei giochi) o ricreativa per effetto dell’ art. 1e del DPCM 26 aprile 2020 ( prescrizioni parco )

) Il parco di via Figina rimarrà chiuso perché, non essendo possibile utilizzare le aree gioco, non è nemmeno possibile assicurare la distanza interpersonale e il divieto di assembramento

Il comune ha fatto sapere che sono 17 le domande presentate per il secondo bando “buoni spesa” legati alla situazione di emergenza coronavirus (circa 70 complessivamente le persone interessate). Le domande sono state tutte accolte. Gli interessati verranno contattati dall’ufficio preposto per il ritiro dei buoni che avverrà alla fine della prossima settimana.

Non è cambiata la situazione delle persone positive in comune di Garlate in questa settimana. In totale quindi sono 15 complessivamente (3 purtroppo decedute, 2 ancora in ospedale).