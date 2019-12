Garlate premia i suoi studenti. Il sindaco: “Affamati di conoscenza”

Garlate premia i suoi ragazzi

Undici borse di studio per gli studenti con la media scolastica oltre il 7.5

GARLATE – Garlate premia i suoi studenti: undici borse di studio ai ragazzi delle scuole superiori più meritevoli. “Non dovete mai essere sazi di conoscenza” ha detto il sindaco Giuseppe Conti rivolgendosi ai ragazzi.

“Passiamo giorni a cercare di combattere e mettere riparo ai danni di chi non si cura del bene comune – ha continuato il primo cittadino -. A volte sembra davvero non sia possibile non pensare al peggio, ma una giornata come questa testimonia la vostra riuscita, ci dice che state investendo energie, tempo e capacità per il vostro futuro”.

A consegnare le pergamene e le borse di studio c’era anche il vicesindaco Pierangela Maggi: “E’ una cerimonia che si svolge da oltre 25 anni, un’occasione ricorrente ma che non consideriamo abitudinaria”.

Di seguito i nomi dei ragazzi premiati:

Lara Aldeghi, 5^ istituto superiore Casa degli Angeli

Elisa Consonni, 2^ liceo linguistico Manzoni

Sara Librizzi, 2^ istituto Rota

Giada Longhi, 1^ liceo linguistico Manzoni

Marta Moretto, 1^ liceo artistico Medardo Rosso

Ester Pigazzini, 5^ liceo linguistico Manzoni

Francesco Pirola, 3^ liceo scientifico Grassi

Maddalena Pirola, 2^ liceo scientifico Grassi

Maria Polvara, 4^ liceo linguistico Manzoni

Katharina Reichard, 1^ liceo linguistico Manzoni

Andrea Suzani, 2^ liceo linguistico Manzoni

