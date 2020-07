Garlate. Protezione Civile al lavoro, sistemati i sentieri della collina

Il gruppo, anche dopo l’emergenza, continua la sua opera

Ripulito anche l’alveo del torrente San Damiano

GARLATE – Dopo il periodo di fermo forzato dovuto all’emergenza covid-19 il gruppo di Protezione Civile è tornato operativo sul territorio. Domenica 5 luglio sono state tagliate molte piante cadute. Sono così ridiventati percorribili i sentieri della collina utilizzati da molte persone che li scelgono come passeggiata in alternativa al lungolago.

Nei giorni scorsi un altro intervento è stato effettuato per il taglio della vegetazione nell’alveo del torrente S. Damiano per permettere lo scorrimento in sicurezza delle acque in caso di nubifragi.

Il gruppo di Protezione Civile, pur in emergenza, ha continuato a fornire alla popolazione garlatese servizi di sorveglianza e distribuzione di pacchi alimentari e mascherine, materiali forniti dalla Amministrazione Comunale. “Un sentito ringraziamento ai volontari del Gruppo di Protezione Civile di Garlate per il loro prezioso e infaticabile lavoro” hanno detto dall’amministrazione comunale.