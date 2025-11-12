Garlate. Rifatto il fondo del campetto di calcio del parco Manzocchi

L’intervento si era reso necessario perché il fondo precedente era usurato

L’intervento, del costo di 25.000 euro circa, è stato finanziato interamente dal Comune

GARLATE – E’ stato completamente rifatto il fondo del campetto di calcio situato nel parco “Manzocchi” di via Stoppani a Garlate. L’intervento si era reso necessario perché il fondo precedente era stato di fatto asportato per l’uso elevato da parte dei ragazzi di questa area.

“Ora il nuovo campo, con un fondo di erba sintetica, può essere utilizzato e speriamo che anche gli utenti abbiano a cuore il suo mantenimento – hanno detto dal comune di Garlate -. L’intervento, del costo di 25.000 euro circa, è stato finanziato interamente dal Comune”.