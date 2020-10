Garlate. Rischio assembramenti, il comune chiude il parcheggio davanti al Tigotà

Parcheggio chiuso dalle 21 alle 5 fino al 13 novembre

“Nel parcheggio si ritrovano spesso gruppi di persone anche numerosi”

GARLATE – Il sindaco di Garlate Giuseppe Conti ha deciso di utilizzare una delle “armi” fornite dall’ultimo Dpcm del Governo per contrastare il rischio di assembramenti in paese e la conseguente diffusione del covid.

Il primo cittadino, tramite apposita ordinanza, ha disposto la chiusura del parcheggio di via Statale, quello davanti al negozio Tigotà, dalle 21 alle 5 tutti i giorni fino al prossimo 13 novembre. “Nel parcheggio si ritrovano frequentemente gruppi di persone anche numerosi per consumare cibi e/o bevande o per ritrovo – si legge nell’ordinanza -. Situazione che, oltre che spesso pregiudizievole del decoro e della quiete pubblica, è anche generatrice di condizioni di assembramento”.

Per chi non rispetterà l’ordinanza “si procederà alla denuncia all’autorità competente e verrà altresì applicata la sanzione sanzione amministrativa stabilita dalla vigente legislazione”.