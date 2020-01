Garlate. Si cercano foto anni ’80-’90-2000 del Carnevale

L’appello lanciato sui social network

Una simpatica idea in vista della sfilata del 23 febbraio

GARLATE – “Hai delle foto delle sfilate e delle maschere di Carnevale a Garlate di almeno 10-15 anni fa (anni 80-90-2000)? Abbiamo in mente una simpaticissima idea per il 23 febbraio data della sfilata di quest’anno”.

Questo l’appello pubblicato via social dal comune di Garlate e dall’oratorio San Giovanni Bosco. Coloro che fossero in possesso di fotografie “storiche” possono mandare il file all’indirizzo mail carnevalegarlate@gmail.com specificando l’anno a cui si riferisce, Se qualcuno avesse problemi a scansionare la foto puoi portarla in biblioteca.