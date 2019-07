Garlate. Tavoli e giochi per bambini nel parco in località Filippetta

“Vogliamo rendere più accogliente il paese”

A breve sarà sistemato il tratto di ciclabile tra Tigotà e Pratogrande

GARLATE – Sta per essere ultimato anche il nuovo spazio giochi e di sosta nell’area verde in località Filippetta.

“E’ un altro intervento diretto a riqualificare e a rendere più accogliente il paese (che vogliamo diventi un vero e proprio “paese giardino”) proprio sul percorso della ciclabile a lago” ha detto l’amministrazione.

I giochi per bambini e i tavoli, con le nuove panchine, creano un nuovo contesto molto adatto alla fruizione di tutti: “E’ anche stata realizzata una nuova pavimentazione

per la ciclabile e un nuovo percorso, per separare il percorso per biciclette da quello per i pedoni”.

Sono stati anche posizionati nuovi tavoli anche presso l’area verde riqualificata dietro la palestra, che ha anch’essa accesso diretto a lago.

“I lavori per migliorare il rapporto e la fruibilità del lago proseguiranno con la posa della pavimentazione del nuovo tratto di ciclabile che va dal Tigotà alla palestra e, a settembre, della ciclabile dal confine con Pescate al parco della Filippetta”.