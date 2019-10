Garlate. Un concorso fotografico per il calendario 2020

L’amministrazione invita i cittadini a diventare fotografi

Una giuria selezionerà gli scatti per il calendario 2020

GARLATE – Come ogni anno l’Amministrazione Comunale sta lavoranodo alla realizzazione del calendario che verrà donato a tutte le famiglie garlatesi.

Per l’edizione 2020 è stato deciso di coinvolgere cittadini e fotoamatori attraverso un concorso fotografico dal titolo “Garlate. I luoghi della devozione popolare”.

“Il nostro paese è infatti ricco di luoghi sacri e di devozione popolare, spesso di notevole valore artistico – dicono dall’amministrazione -. Oltre alla chiesa parrocchiale e al Santuario di Ss. Cosma e Damiano, numerose sono le cappellette, le edicole votive e gli affreschi a tema religioso che si possono notare passeggiando per le vie e per i cortili, splendidi soggetti per il nostro Calendario”.

Una apposita Giuria composta da esperti di fotografia e del territorio e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Garlate selezionerà le migliori 12 foto da inserire nel Calendario e nel periodo natalizio verrà realizzata una mostra fotografica che raccoglierà tutti gli scatti pervenuti.

Il termine per l’invio delle foto è lunedì 4 novembre. Clicca qui per il regolamento del concorso.