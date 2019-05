Germano Lanzoni (alias ‘Il Milanese imbruttito’) sul palco a Olginate

Tempo di lettura: 2 minuti

Un racconto di Germano Lanzoni che mette in luce le ‘’dipendenze’’ dell’uomo contemporaneo

Si terrà sabato 18 maggio alle ore 21 presso il cinema teatro jolly di Olginate

OLGINATE – Germano Lanzoni torna al suo primo amore che lo accompagna ormai da quasi vent’anni: il teatro.

Ed è cosi che torna a teatro con lo spettacolo “Ci aggiorniamo! Dipendenze croniche di massa”.

Un racconto a quadri di monologhi e canzoni, dell’uomo contemporaneo alle prese con le “dipendenze” che accompagnano, anche senza volerlo, le nostre scelte quotidiane: la smania del successo e del guadagno il divertimento obbligatorio, la droga del sesso, la dipendenza dalla frenesia cittadina, solo per citarne alcuni. La scenografa di questo spettacolo nei suoi pregi e difetti è Milano.

Germano Lanzoni, uno dei maggiori stand up comedian o comico o cabarettista che dir si voglia della sua generazione, gioca, con raffinata maestria, come un funambolo in continuo equilibrio tra i toni alti della poesia e le battute grevi del giullare di razza.

Il tutto senza mai dimenticare la continuità con la mitica comicità milanese degli anni 60/70. Si intravedono, tra le parole e le canzoni di Lanzoni, rimandi a Walter Valdi, Fo, Gaber, Jannacci, Paolo Rossi e al Derby Club.

La sua capacità interpretativa e l’estrema ironia che porta in scena, oltre alla sua innata destrezza, all’improvvisazione, fanno di ogni serata un vero e proprio evento unico e irripetibile.

A sottolineare le atmosfere ed esaltare i colori di ogni quadro sono le musiche e le canzoni composte assieme al maestro Orazio Attanasio, che accompagna, con la chitarra tutto lo spettacolo. La regia di Walter Leonardi.