Appuntamento al cinema Jolly di Olginate giovedì 22 settembre ore 20.45

Durante la serata benefica il motociclista di Olginate parlerà anche dell’amica Rita Milesi e della missione in Malawi

OLGINATE – Una serata di viaggi, avventura, storie ma anche di solidarietà. L’appuntamento da segnare in calendario è giovedì 22 settembre, ore 20.45, al cine-teatro Jolly di Olginate dove sarà protagonista Gigi Amigoni grande appassionato di moto. Classe 1953, lecchese di nascita e olginatese di adozione, accanto al lavoro in banca ha sempre portato avanti la grandissima passione per le due ruote.

Nella mattinata di oggi, in municipio a Olginate, è stato presentato l’appuntamento benefico: “La serata sarà divisa in due: una parte più ludica, legata alla mia esperienza, dove racconterò alcuni dei miei viaggi in moto attraverso i cinque continenti; una seconda parte sarà dedicata al Malawi e alla missione di Rita Milesi (scomparsa nel gennaio 2021 per una malattia, ndr) a cui ero particolarmente legato perché, dopo averla conosciuta, mi sono appassionato alla sua storia”.

Ed è stata proprio la motocicletta a farli conoscere, nel 2018, durante la traversata dell’Africa da Alessandria d’Egitto a Città del Capo: “Prima di partire mi chiamò Rosa, la sorella di Rita Milesi, quando seppe che avrei attraversato l’Africa mi disse di andare a trovare sua sorella, che non conoscevo, nella sua missione in Malawi. Mi sono molto appassionato alla sua storia e, anche dopo la sua morte, sono stato tre volte all’Alleluya Care Centre di cui era responsabile”.

Luigi Amigoni realizza i suoi viaggi in autonomia (non è supportato da sponsor), non ama stare sotto i riflettori, ma grazie alle sue serate e al libro che ha scritto e finanziato (Visioni di Viaggio – Teka Edizioni) è riuscito a far arrivare in Malawi parecchi aiuti grazie alla generosità di quanti lo conoscono.

“Le foto e i filmati che mostrerò il 22 settembre parleranno principalmente di cinque viaggi: la traversata del Mediterraneo nel 2010 attraverso confini che oggi sono invalicabili; il viaggio in Mongolia nel 2013, il primo dopo la pensione; la traversata dall’Alaska alla Terra del Fuoco nel 2015; la traversata da Olginate a Singapore nel 2017 e la traversata dell’Africa nel 2018 in cui, appunto, ho conosciuto Rita e la sua preziosa opera in Malawi. Come si può immaginare gli aneddoti e le storie legate ai viaggi sono tantissimi da raccontare e poi ci tengo a far conoscere la realtà dell’Alleluya Care Centre che si dedica alla cura della fascia più debole della popolazione accogliendo bambini da 0 a 3 anni affidati dai centri sociali, lasciati dai parenti che non hanno possibilità economiche per crescerli o abbandonati”.

All’ingresso del Jolly si potrà prendere il libro scritto da Luigi Amigoni a fronte di un’offerta libera, inutile dire che quanto verrà raccolto sarà destinato ai bambini di Rita Milesi. Tutti sono invitati alla serata del 22 settembre che sicuramente saprà regalare tante emozioni (non solo agli appassionati di moto) e permetterà di conoscere persone e culture: “Viaggiare, per me, non è soltanto raggiungere una meta, quello è il pretesto… L’essenza di un viaggio sono le visioni che può regalarti la strada“.