Giornata della Donna, UILM Lario organizza un evento aperto a tutti

L’8 marzo una serata speciale con UILM Lario alle Officine di Pescate

Il sindacato UILM Lario organizza un’apericena in musica per celebrare l’8 marzo con iscritti e non, in un clima di festa e condivisione

PESCATE – Una serata di festa e condivisione per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. La UILM Lario, sindacato dei metalmeccanici lariani, organizza per l’8 marzo un’apericena in musica, un momento di aggregazione aperto a tutti: iscritti, iscritte e chiunque voglia partecipare.

L’evento si terrà alle Officine di Pescate, in via Roma 82, a partire dalle ore 20. Il costo per prendere parte alla serata è di 25 euro, mentre per gli iscritti UILM è prevista una quota ridotta di 15 euro. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il numero 0341.282681 o 351.8373537, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail perego@uilmlario.it.

La serata vuole essere un’occasione per stare insieme e celebrare il ruolo e il valore delle donne nella società e nel mondo del lavoro, in un’atmosfera conviviale e rilassata. La UILM Lario ribadisce così il suo impegno nella promozione di iniziative che rafforzano la comunità e sensibilizzano su temi di grande rilevanza sociale.