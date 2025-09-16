Giornata Verde Pulito. Olginate e Ballabio tra i comuni vincitori del contest fotografico

La premiazione si è svolta oggi, martedì, a Palazzo Lombardia

Da sottolineare la fondamentale collaborazione tra amministrazioni, associazioni e cittadini

OLGINATE/BALLABIO – Olginate e Ballabio sono tra i comuni vincitori del contest fotografico organizzato nell’ambito della Giornata del Verde Pulito 2025. Olginate ha vinto nella classifica dei comuni medi (tra i 5.000 e 15.000 abitanti); mentre Ballabio è giunto terzo nella classifica dei piccoli comuni (meno di 5.000 abitanti).

Il ruolo chiave dei territori nel percorso di transizione ecologica e le potenzialità dei social network come strumento per promuovere in modo efficace l’importanza della tutela ambientale tra i cittadini. Sono stati questi i temi principali dell’intervento dell’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, che oggi ha premiato, a Palazzo Lombardia, i comuni vincitori.

L’iniziativa della Regione che quest’anno si è svolta lo scorso 18 maggio, ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla sostenibilità per promuovere la diffusione di best practice sul territorio. Nello specifico, il premio fotografico prevede tre diverse categorie: Comuni piccoli, medi e grandi, a cui si aggiunge una menzione speciale.

I primi classificati di ciascuna categoria, oltre ad aver ritirato la pergamena della giornata del Verde pulito, hanno ottenuto l’opportunità di utilizzare uno spazio messo a disposizione da Regione Lombardia, il 21 gennaio 2026, per presentare le proprie iniziative ambientali sul territorio. Questa vetrina consentirà ai Comuni di condividere le loro esperienze in modo creativo, sfruttando le potenzialità espressive di diversi mezzi di comunicazione: video, fotografie, racconti, presentazioni, performance teatrali o musicali, oppure interventi pubblici.

A ritirare il premio per il comune di Ballabio sono stati il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e il Coordinatore della Protezione Civile Saverio Mandolino. “Sono onorato di aver ricevuto, in una cornice così prestigiosa, un premio che gratifica gli sforzi di oltre 70 ballabiesi che, lo scorso 18 maggio, hanno partecipato alle operazioni di pulizia – dichiara il Sindaco Bussola – Il merito va tutto alle numerose associazioni che hanno partecipato: il Gruppo Comunale AIDO, Ballabio ASC 89, Grignetta ASD, i Cacciatori, la sottosezione CAI di Ballabio, il Comitato Gemellaggi ed il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Spero vivamente che questo premio possa far da cassa di risonanza per l’evento del prossimo anno e che si riesca a partecipare sempre più numerosi anche coinvolgendo i ragazzi e le scuole di Ballabio per far capire a tutti quanto sia importante la salvaguardia dell’ambiente che ci circonda”.

Per il comune di Olginate hanno partecipato alla premiazione l’assessore all’ambiente Pietro Valsecchi e l’insegnante e coordinatrice del Piedibus Silvia Cazzaniga: “Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i bambini del Piedibus, ai cittadini e alle associazioni che, con il loro tempo e il loro impegno, hanno reso possibile la pulizia del nostro paese. Un grazie speciale anche a Silea per il costante supporto al nostro territorio. Educare i più giovani al rispetto per l’ambiente e trasmettere il valore di un territorio sano e la responsabilità di preservarlo per il futuro è un impegno fondamentale. La giornata, promossa dal Comune, aveva coinvolto in modo particolare i bambini della Scuola Primaria G. Rodari con le loro famiglie, sabato 17 maggio 2025, con l’organizzazione a cura del Piedibus Olginate, Protezione Civile e Cittadinanza Attiva. È un riconoscimento prestigioso che premia l’impegno concreto e condiviso tra le associazioni coinvolte, il Comune e la scuola; è motivo di orgoglio, perché rappresenta molto di più di un semplice intervento di pulizia del territorio di una giornata, ma riconosce la duratura e fattiva collaborazione tra le realtà coinvolte. Questo premio vuol essere anche un punto di partenza per nuove iniziative, per sensibilizzare alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità condivisa, con la speranza anche di un ampliamento delle forze (di volontari!) e di un’ampia partecipazione della scuola in questi bellissimi progetti. L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa e invita i cittadini volenterosi a farsi avanti nella partecipazione alla future attività promosse dal territorio”.