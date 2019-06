Gli artisti di strada ‘conquistano’ Olginate: divertimento per tutti

“Qua e la’ per piazze e cortili” un bel successo

Il Festival degli artisti di Strada a Olginate piace a grandi e piccini

OLGINATE – Comicità, illusionismo, giocoleria… magia: è stato un weekend di meraviglie e divertimento a Olgiate dove gli artisti di strada hanno ‘calcato’ le scene nella tre giorni di festival a loro dedicato.



“Qua e la’ per piazze e cortili” è la manifestazione promossa per il sesto anno dal Comune di Olginate in collaborazione con la Proloco, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e della Fondazione Cariplo.



Un evento che sta crescendo ad ogni edizione, raggiungendo sempre più pubblico e collezionando presenze di artisti importanti, per numero e qualità. Tredici quelli che si sono esibiti nel fine settimana a partire da venerdì sera al Teatro Jolly per poi allargarsi a tutto il centro storico, nelle piazze e il lungolago.

Sabato sera si contavano oltre duemila presenze in piazza Pescatori per lo spettacolo di danza e fuoco con “Madama Scintilla”.

Stupore e tante risate grazie alla simpatia degli artisti coinvolti che hanno saputo strappare sorrisi a grandi e piccini. Grande successo anche per il laboratorio di officina nel parco di Villa Sirtori, che ha visto impegnati i bimbi (e tanti genitori) nella composizione di sculture in legno tra le più varie, da figure di animali a modellini di elicotteri e macchine.



Una cinquantina i volontari della Pro Loco e delle altre associazioni coinvolte, impegnati per la bella riuscita della manifestazione. “Il festival è piaciuto molto e non possiamo che essere molto felici di questo” commenta il presidente della Pro Loco di Olginate, Sergio Gilardi.