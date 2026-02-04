Grazie al Presepe di Angelo Burini raccolti 5.600 euro a favore di Telethon

Le tantissime ore di lavoro ripagate dalla solidarietà di molte persone

Quasi 30mila euro raccolti negli anni per la ricerca con la tradizionale iniziativa natalizia

GARLATE – Anche quest’anno il tradizionale Presepe di Garlate, allestito da Angelo Burini nel suo giardino di via Valcavellino 61, ha raccolto una cifra davvero importante: sono infatti 5.600 gli euro versati dal garlatese sul conto del Coordinamento Provinciale di Telethon, rappresentato da Gerolamo Fontana e Renato Milani.

Una donazione resa possibile grazie al prezioso lavoro di Burini, che ormai da anni dedica centinaia di ore di lavoro nella realizzazione del presepe divenuto famoso in tutto il lecchese e non solo. Per realizzare l’opera il cantiere è stato aperto nell’agosto del 2025 e dopo 5 mesi è stato inaugurato l’8 dicembre alla presenza di molti cittadini e dei sindaci dei Comuni di Garlate, Olginate, Pescate e Galbiate che da tempo patrocinano l’iniziativa benefica.

Una raccolta resa possibile ancora una volta grazie alla evidente generosità di tanti: tante piccole offerte per un grande risultato, ottenuto tramite la sottoscrizione a premi e le offerte lasciate dai visitatori in occasione del loro passaggio davanti al Presepe. Da parte di Angelo Burini e di tutto lo staff di collaboratori quindi il grazie sincero a tutti coloro che hanno ammirato l’opera e che hanno generosamente voluto dare un contributo, oltre ogni più rosea aspettativa. Lui stesso si dice piacevolmente sorpreso e emozionato per l’ingente somma raccolta tramite la sua opera ed è proprio questo che lo sprona ogni anno a ricreare la natività a scopo benefico.

A questo ringraziamento, chiaramente, si aggiunge quello del Coordinamento Telethon Lecco che anche quest’anno ha trovato in Angelo Burini un Amico dal cuore grande. Il contributo donato nei giorni scorsi si aggiunge agli oltre 23.000 euro raccolti negli ultimi anni da Burini grazie alla realizzazione di questo Presepe che è “costato” tanta fatica ma che ha dato anche tante soddisfazioni in termini di apprezzamenti da parte di centinaia di visitatori provenienti da tutta la Provincia.

Un ringraziamento speciale da parte di Angelo a chi ha contribuito alla realizzazione del Presepe, a chi ha donato i numerosi e favolosi premi della sottoscrizione e alla stampa locale per aver contributo a dare risalto all’opera.