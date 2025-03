I Picétt del Grenta festeggiano i 98 anni del cofondatore Nino Longhi

Un incontro emozionante alla Casa Don Luigi Gilardi: i Picétt del Grenta festeggiano Nino Longhi con musica, affetto e tradizione

OLGINATE – Una domenica speciale, fatta di musica, emozione e ricordi, quella vissuta alla RSA “Casa Don Luigi Gilardi” di Olginate. Qui, in occasione dei suoi 98 anni, i Picétt del Grenta hanno reso omaggio a uno dei loro fondatori, Rinaldo Longhi, per tutti Nino, che nel 1988 contribuì a dare vita al gruppo. Un legame indissolubile, il loro, che il tempo e la distanza non hanno scalfito.

Classe 1927, ultimo nato nel comune di Dozio – oggi frazione di Valgreghentino – Nino è stato un punto di riferimento per i Picétt del Grenta, trasmettendo valori profondi di amicizia, condivisione e spirito di aggregazione. Domenica, l’incontro con il gruppo è stato un tuffo nel passato e una celebrazione del presente: “Era emozionato, affascinato nel vedere il gruppo rinfoltito da molti giovani, oltre una quindicina, tra cui anche il maestro”, raccontano i presenti. Una scena che testimonia come la passione per il Firlinfö, strumento simbolo della tradizione popolare, continui a vivere e a coinvolgere nuove generazioni.

Non è mancata la musica, elemento imprescindibile di questa storia. I Picétt hanno eseguito per Nino alcuni nuovi brani inseriti in repertorio, ricevendo da lui parole di elogio e incoraggiamento: “Si è congratulato per il grande lavoro che i Picétt stanno svolgendo in questi ultimi anni, dopo il COVID, nel proseguire a mantenere viva la tradizione musicale del Firlinfö”. Un riconoscimento importante, venuto da chi, per primo, ha creduto nella forza di questo progetto.

Accanto ai Picétt, a condividere questo momento di festa, c’erano i fratelli di Nino, Giovanni e Mario Longhi, oltre a diversi parenti e amici. Ma non solo: il calore della musica ha avvolto anche gli altri ospiti della RSA, coinvolgendoli in un pomeriggio di allegria e nostalgia.

Un incontro che ha unito passato e futuro, in un abbraccio di note e sorrisi. Perché la musica, quando è vera tradizione, non conosce barriere di tempo né di luogo.