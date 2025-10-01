I Picett del Grenta patrimonio culturale immateriale del comune di Valgreghentino

In apertura di consiglio comunale, ieri, è stato consegnato l’importante riconoscimento

Da oltre trentacinque anni un’espressione autentica della tradizione popolare, musicale e culturale del territorio

VALGREGHENTINO – A Valgreghentino, in apertura di consiglio comunale di ieri, martedì 30 settembre, si è tenuto un importante momento insieme a I Picett del Grenta.

Il consiglio ha deliberato e riconosciuto il gruppo folkloristico quale espressione storica e artistica del Patrimonio Culturale Immateriale del Comune di Valgreghentino e riconosciuto la musica tradizionale del flauto di Pan, nella sua specifica interpretazione locale promossa dal gruppo, quale bene culturale immateriale identitario del territorio.

Il sindaco Matteo Colombo ha consegnato una targa a nome di tutta l’amministrazione comunale: “Complimenti ai nostri amici Picett, da oltre trentacinque anni un’espressione autentica della tradizione popolare, musicale e culturale del territorio, in tutto il mondo!”