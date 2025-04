Il 24 maggio torna la marcia della pace da Olginate a Lecco

L’iniziativa vuole rappresentare un appello ai cittadini a non restare inerti e indifferenti

L’11^ edizione della camminata per ribadire il cessate fuoco in Ucraina, in Palestina e in tutti gli altri contesti di guerra

LECCO – Una camminata di 10 km per ribadire la necessità del cessate il fuoco in Ucraina, in Palestina e in tutti gli altri contesti di guerra. Dopo la grande partecipazione registrata negli ultimi anni, sabato 24 maggio 2025 la Tavola Lecchese per la Pace organizza nuovamente la Marcia della Pace da Olginate a Lecco, con ritrovo fissato alle ore 15.30 al ponte della ferrovia di Olginate, partenza alle ore 16 e arrivo in Piazza Garibaldi a Lecco, dove alle 18.30 sono previsti gli interventi conclusivi. Si consiglia ai partecipanti l’arrivo in treno alla stazione di Calolziocorte; eventuali parcheggi per le auto sono disponibili nell’area del Lavello a Calolziocorte e nei pressi del campo sportivo di Olginate.

I ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole primarie e le scuole medie potranno incontrarsi alle ore 15.30 all’oratorio di Pescate (via Roma, 93), dove saranno coinvolti in un’attività di animazione e creazione delle colombe della pace; si inseriranno poi nel corteo al suo passaggio dall’oratorio, per camminare con tutti gli altri partecipanti verso il punto di arrivo in città.

“Seguendo la sponda occidentale dell’Adda, raggiungeremo Piazza Garibaldi attraversando il ponte Azzone Visconti. Il passaggio da una sponda all’altra è stato appositamente scelto perché i ponti rappresentano da sempre un simbolo di tolleranza e incontro delle diversità, valori fondamentali per la convivenza civile. L’iniziativa vuole rappresentare un appello ai cittadini a non restare inerti e indifferenti di fronte a ciò che sta avvenendo, perché la guerra può essere fermata solamente con il dialogo, non fornendo armi ai belligeranti”.