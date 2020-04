Il compleanno speciale di Alice, tutta la corte al balcone per farle gli auguri (VIDEO)

Da Valgreghentino una bella storia di comunità

Più forti del coronavirus, festa (a distanza) per la piccola Alice

VALGREGHENTINO – Al tempo del coronavirus succede anche questo… In un momento in cui c’è bisogno di cose belle, ecco una splendida storia che ci arriva da Valgreghentino. Un compleanno speciale quello di Alice che ha festeggiato 9 anni. La piccola abita in una casa di corte e i suoi vicini, nonostante le restrizioni, sono riusciti a rendere questo giorno speciale con una sorpresa davvero inattesa.

Nessun regalo sfarzoso, ma un gesto semplicissimo… a sorpresa si sono affacciati tutti al balcone e le hanno fatto gli auguri di buon compleanno con tanto di canzoncina. Tutti nelle loro case, tutti rigorosamente a distanza, ma il calore del gesto è stato più forte di qualsiasi barriera o restrizione.

La piccola Alice si è emozionata (a dire il vero anche noi) e dopo un attimo di titubanza, tra gli applausi dei vicini, è andata al centro del cortile per spegnere le candeline su una bellissima torta. Le immagini sono un po’ mosse (anche il “regista” sarà stato emozionato), ma il video rende bene l’idea… E’ proprio vero, a volte basta davvero poco per regalare una emozione speciale e annullare le distanze. Anche la redazione di Lecconotizie si unisce agli auguri: buon compleanno Alice!