Il comune di Olginate consegna la Costituzione ai neo-diciottenni

Una cerimonia semplice ma molto partecipata: “Un momento importante per la comunità”

In Villa Sirtori il sindaco e buona parte del consiglio comunale hanno consegnato la Costituzione ai giovani

OLGINATE – “Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario”.

Con questa frase di Steve Jobs il sindaco di Olginate Marco Passoni ha salutato ieri sera, lunedì, in Villa Sirtori, i neo maggiorenni del comune di Olginate.

Il sindaco, insieme a parte della giunta e con la partecipazione dei consiglieri di minoranza, ha consegnato ai ragazzi la Costituzione Italiana: “Questa è anche un’occasione d’incontro tra voi ragazzi e noi amministratori – ha detto con pizzico di emozione Passoni -. Riteniamo doveroso regalarvi la Costituzione e il nostro consiglio è quello di tenerla sul comodino e, ogni tanto, appoggiate il cellulare e prendetela in mano per sfogliarla e leggerla”.

I ragazzi, prima della consegna, hanno potuto incontrare i rappresentanti delle associazioni del paese: Aido, Avis, Associazione Nazionale Carabinieri, Auser Insieme Olginate, Pro Loco, L’isola della stupidera e associazione Che Bordello che ha preparato l’aperitivo finale.

Ad uno ad uno, i giovani sono stati chiamati per ritirare la Costituzione e stringere la mano agli amministratori: “Un momento importante nella vita di una comunità”.

TUTTI I NOMI DEI NEO-MAGGIORENNI DI OLGINATE

I giovani che hanno ricevuto la Costituzione

I rappresentanti delle associazioni