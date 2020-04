Il medico olginatese Raul sposa la sua Monica in piena emergenza coronavirus

Il “matrimonio di guerra” di due medici che lottano in prima linea

Da Olginate, passando per Parma, una storia di speranza

OLGINATE – E’ originario di Olginate Raul Polo, lo sposo protagonista di un matrimonio che è salito alla ribalta delle cronache nazionali. 48 anni, medico all’ospedale di Parma, oggi è convolato a nozze con Monica Balugani, anche lei medico ma all’ospedale di Reggio Emilia.

A sposarli il sindaco Federico Pizzarotti che ha poi reso nota attraverso i social la loro storia particolare: “Il vostro è il bacio della lotta e della speranza – ha detto Pizzarotti -. Raul e Monica sono due medici che lavorano ai reparti covid-19 dell’ospedale di Parma e di Reggio Emilia e questa mattina li ho uniti in matrimonio”.

“Il loro mestiere è ad alto rischio, e mi hanno chiesto di essere uniti nell’amore per tutelare la vita dei loro figli nel caso il futuro si rivelasse infausto. Ma io non lo voglio pensare nemmeno per un attimo. Viviamo settimane drammatiche, in lotta contro il nemico invisibile. Oltre al pragmatismo delle azioni e al lavoro di tutti i giorni per battere il virus, dobbiamo vivere anche di speranza e di amore. La loro è una storia di speranza e di amore, e abbiamo bisogno di sentire anche questo, oggi: speranza. Auguro ai due futuri sposi tutta la felicità di questo mondo, Parma brilla della vostra speranza”.

Raul e Monica si sono conosciuti in corsia e la scelta di sposarsi è nata dall’esigenza di tutelare i loro figli. Un matrimonio a porte chiude, nessun invitato, per festeggiare ci sarà tempo.

“Questo matrimonio che appare semplice e modesto è in realtà l’essenza delle nostre vite – ha detto Raul durante la cerimonia -. Sono giorni sofferti, giorni che hanno chiesto scelte molto difficili, che hanno messo a dura prova la nostra civile convivenza. Eppure questa esperienza devastante ci sta insegnando molte cose: le mascherine ci oscurano il volto, ma il sorriso degli occhi ai nostri malati e ai nostri cari è puro e sincero”.