Il Parco Adda Nord è plastic free. Domenica la staffetta ecologica

Firmato l’accordo di intenti con l’associazione ecologista Plastic free

“Speriamo d’essere un esempio per gli altri parchi e per i cittadini”

OLGINATE – Il Presidente del Parco Adda Nord, Francesca Rota, e Matteo Bignardi referente per la Provincia di Milano di Plastic Free hanno firmato, nella giornata di giovedì presso Villa Gina, un protocollo d’intesa attraverso il quale il Parco Adda Nord si impegna a supportare le attività dell’associazione Plastic Free sul territorio. In particolare le operazioni di raccolta della plastica abbandonata e le passeggiate ecologiche e, in generale, a contribuire a creare una maggiore consapevolezza nella cittadinanza sull’importanza di preservare l’ambiente dalla plastica.

Si tratta di un accordo storico visto che il Parco Adda Nord è la prima area protetta regionale che si “lega” a Plastic Free. Una sorta di prova generale dell’accordo si è già tenuta domenica scorsa a Canonica d’Adda dove Plastic Free, nell’ambito dell’iniziativa “UnPOPrimadelMare” ha organizzato un’operazione di pulizia lungo l’argine dell’Adda a cui hanno partecipato le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco e alcuni rappresentanti dell’ente. L’evento godeva del patrocinio del Parco Adda Nord.

Francesca Rota, Presidente Parco Adda Nord commenta: “L’Adda Nord è il primo Parco che firma un protocollo con Plastic Free. Speriamo di essere da esempio agli altri colleghi Presidenti affinché facciano la stessa cosa, ma soprattutto un esempio per i cittadini in termini di sensibilizzazione verso una tematica che sta diventando sempre più gravosa ovvero quello dell’abbandono della plastica nelle acque dei fiumi o nella natura».

Mentre Ignazio Ravasi, Consigliere Delegato Parco Adda Nord, aggiunge: “Una delle missioni di un parco regionale è trasmettere l’amore per l’ambiente orientando questa sensibilità verso la cittadinanza ma soprattutto verso i più giovani. Mi piace pensare che l’immagine di un Parco non sia solo quella di guardiano, ma anche di un soggetto capace di promuovere la bellezza del territorio e la dedizione nei confronti dell’ambiente che ci circonda. Ed è questo il senso della firma del protocollo con Plastic Free”

“Il compito della nostra associazione è portare un messaggio di amore e rispetto verso l’ambiente – dice Matteo Bignardi, referente Plastic Free Milano -. E ricordare che tutto ciò che viene abbandonato nei fiumi poi arrivare al mare e poi ancora a noi. Domenica 6 giugno sarà un grande evento di sensibilizzazione a cui invito tutte le persone a partecipare”.

L’EVENTO DI DOMENICA 6 GIUGNO SULLE RIVE DELL’ADDA

E domenica 6 giugno si replica con un evento ancora più grande che coinvolgerà ben sei Comuni (e tre Province) del Parco Adda Nord. Si chiama Staffetta dell’Adda e l’appuntamento per tutti i cittadini che vorranno contribuire a mantenere pulito l’argine del fiume e insieme passeggiare e godere delle bellezze del territorio è fissato per le 9.00 a Olginate (via Lungo Lago, angolo vicolo Pescatori), Brivio (ritrovo piazza Palma), Calusco d’Adda (via Adda 565, parcheggio Piscina), Cornate d’Adda (via don Ambrosiani), Trezzo sull’Adda (via Bassi 6, Parco Comunale Villa Gina) e Vaprio d’Adda (via Alzaia Sud 3, Casa del Custode delle Acque). Per informazioni e iscrizioni (obbligatorie) consultare il sito www.plasticfreeonlus.it nella sezione eventi. Anche i social del Parco daranno ampio spazio all’iniziativa.