Il saluto degli Alpini di Galbiate al Comandante Bolis che va in pensione

La serata nella sede di via Monte Barro ha unito il ringraziamento al comandante uscente e l’accoglienza del nuovo parroco don Alessandro Maggioni

GALBIATE – Un sentito momento di riconoscenza e comunità ha animato, ieri sera, giovedì, la sede degli Alpini di Galbiate, in via Monte Barro, dove il gruppo guidato dal capogruppo Roberto Tentori ha voluto salutare con affetto il comandante Danilo Bolis, da poco in pensione dopo una lunga carriera alla guida della Polizia Locale (qui l’intervista).

Dal 1° ottobre, infatti, Bolis ha concluso il suo servizio attivo, ricevendo il ringraziamento pubblico degli Alpini, con i quali negli anni si è consolidato un legame di stima e collaborazione. “È stato un piacere averti conosciuto e aver potuto collaborare con te in tutti questi anni – ha dichiarato Tentori – Una collaborazione basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco, che ci ha permesso di svolgere le numerose attività degli Alpini, così come è stata fondamentale lo scorso anno in occasione dei festeggiamenti del centenario del nostro Gruppo. Una collaborazione che negli anni è diventata anche amicizia e per questo, in occasione del tuo pensionamento, abbiamo deciso di ringraziarti con un brindisi e un pensiero”.

Visibilmente commosso, l’ormai ex comandante Bolis ha ricambiato l’affetto con parole di gratitudine. “Vi ringrazio di cuore per questa accoglienza e per la vostra presenza, che mi onora profondamente. In questi anni ho avuto il privilegio di condividere con voi momenti di impegno, collaborazione e, soprattutto, di sincera amicizia. Abbiamo sempre operato con rispetto reciproco, consapevoli dei nostri diversi ruoli ma uniti da un unico obiettivo: il bene della nostra comunità. Le regole — come ben sappiamo — sono il fondamento del nostro vivere civile, ma dietro ogni uniforme, dietro ogni gesto, ci sono persone che si rispettano, si stimano e sanno fare squadra. A voi Alpini va il mio grazie più sincero per la collaborazione preziosa, per la disponibilità costante e per quel senso di appartenenza che trasmettete con l’esempio. Porterò con me il ricordo di questi anni e il calore dei rapporti umani che abbiamo costruito”.

La serata è stata anche l’occasione per dare il benvenuto a don Alessandro Maggioni, classe 1974, originario di Carugate e proveniente dalla parrocchia di San Giuseppe di Taccona, a Muggiò, che dal 1° settembre scorso è stato nominato parroco della Comunità pastorale di Santa Maria di Monte Barro a Galbiate.

Un brindisi di benvenuto che il sacerdote ha accolto con entusiasmo, manifestando la propria disponibilità a collaborare con il gruppo alpino, in un clima di sincera partecipazione e di continuità con lo spirito comunitario che da sempre anima la vita del paese.