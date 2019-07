Il segretario Catello Flauti va in pensione, il grazie dell’amministrazione di Olginate

Olginate ringrazia il segretario: “Ha sempre trovato la strada giusta”

Consegnata una targa per il traguardo della pensione

OLGINATE – L’amministrazione di Olginate ha ringraziato il segretario comunale Catello Flauti prossimo alla pensione. Durante il consiglio comunale di ieri, mercoledì, il sindaco Marco Passoni ha consegnato una targa con una frase di Ralph Waldo Emerson: “Non andare dove ti può condurre il sentiero, vai invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia”.

“Siamo riusciti a fare tante cose perché il nostro segretario ha sempre trovato la strada, una strada all’interno delle norme – ha detto Passoni -. Ci ha sempre aiutati a trovare quel sentiero non ancora percorso che ci permesso di realizzare tante cose e credo che questa sia la cosa migliore che un segretario comunale può fare. Da parte mia e di tutto il consiglio comunale va un sentito ringraziamento”.

“Quando ero giovane lo ripetevo a tutte le mie fidanzate: ‘tutte le cose hanno una fine’ – ha scherzato Flauti -. E’ normale che sia così, ma l’importante è avere la fortuna di incontrarsi. Questo incontro qui a Olginate c’è stato e per questo devo ringraziare l’ex sindaco Rocco Briganti. Si è creata una collaborazione, poi continuata col sindaco Passoni, basata sulla reciproca stima e che si è trasformata in qualcosa in più: un affetto fraterno, pur nel rispetto dei reciproci ruoli. Ringrazio anche i rappresentanti delle minoranze che ho avuto il piacere e l’onore di conoscere perché hanno sempre inteso il loro ruolo in maniera costruttiva. Insomma, l’importante è che ci siamo conosciuti”.