Il servizio mensa della scuola di Garlate eccellenza nella ristorazione scolastica

Solo 145 delle 1027 possono vantare il riconoscimento

Il logo “Buon Appetito” è assegnato dall’Ats della Brianza

GARLATE – Solo 145 delle 1027 scuole del territorio dell’Ats della Brianza riportano sul menù scolastico il logo “Buon Appetito” concesso dalla stessa Ats. Fra queste, da quest’anno, la scuola di Garlate.

Il riconoscimento rappresenta un marchio di elevata qualità del menù (sia quello invernale che quello estivo), che risponde quindi nella sua totalità ai criteri di promozione della salute individuati dall’Ats Brianza e rappresenta il punto di arrivo di una ricerca messa in campo dalla società Punto Ristorazione di Gorle (BG), che gestisce da anni la nostra mensa scolastica, che ha scelto di impegnarsi continuamente per la sicurezza e la consapevolezza alimentare dei piccoli utenti della scuola di Garlate, nonché per incentivare abitudini alimentari corrette per i nostri bambini.

“Un riconoscimento senza dubbio importante – ha fatto sapere l’amministrazione comunale – che conferma l’elevata qualità del servizio che la scuola di Garlate (infanzia e primaria) offre alla popolazione e in particolare a chi la frequenta”.