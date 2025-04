In Biblioteca con Aido per incontrare gli autori del libro ‘Volti di Rinascita’

Appuntamento giovedì 17 maggio

Il libro racconta la storia di 55 salvati dal trapianto

VALGREGHENTINO – In occasione della Giornata Nazionale della Giornata Nazionale degli Organi, il gruppo Aido di Olginate/Valgreghentino, insieme alla Biblioteca di Olginate organizza l’incontro con gli autori del libro ” Volti di Rinascita”, che raccontano la storia di 55 salvati dal trapianto.

“Nella nostra comunità sono oltre 100 le persone che hanno deciso di donare dopo la loro morte, i soci Aido sono oltre 1100, e sono oltre 3.000 i cittadini dei comuni di Olginate e Valgreghentino hanno detto Si alla donazione al momento del rinnovo della Carta di Identità. Ma non basta, in questo periodo la percentuale all’opposizione alla donazione è in aumento: per questo invitiamo tutti all’incontro di Giovedì 17 maggio 2025, alle ore 20,45, presso la Biblioteca di Olginate in Via Redaelli 16″.

QUI LA LOCANDINA