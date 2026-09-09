Incidente a Valgreghentino, scatta la solidarietà online per le famiglie dei due giovani che hanno perso la vita 

La raccolta fondi attivata sulla piattaforma Gofundme

Ecco come contribuire

VALGREGHENTINO – Per i due giovani amici che hanno perso la vita in un incidente stradale a Valgreghentino è scattata la solidarietà online.

Su GoFundMe gli ex compagni di classe della scuola media di Airuno hanno deciso di organizzare una raccolta fondi per sostenere in modo concreto la famiglia del giardiniere 26enne Matteo Mamone.

“L’intero ricavato – scrivono – sarà consegnato direttamente alla mamma Magda per aiutare a coprire le spese del funerale. Il nostro è un piccolo gesto con cui speriamo di alleviare, almeno in parte, il peso immenso e struggente di questa dolorosa perdita”.

Si può contribuire mediante il link https://www.gofundme.com/f/matteo-mamone

Intanto gli amici dell’altra vittima, Tarek Amari, 28enne di Brivio, hanno avviato un’iniziativa parallela di sostegno alla famiglia con le spese burocratiche. La raccolta è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/tarek-cvjtx