La comunità pastorale di Olginate Garlate Pescate a Roma a piedi per il Giubileo

Pellegrinaggio in 8 tappe da Bolsena alla tomba di San Pietro

Iscrizioni entro il 30 aprile. Il 13 aprile incontro di presentazione

OLGINATE – Fin dal Medioevo, il pellegrinaggio a Roma per i giubilei, sulla tomba dell’Apostolo Pietro, è stato un cammino di riscoperta della fede. Ancora oggi rappresenta un’esperienza di profondo rinnovamento interiore e di riconciliazione con Dio, offrendo l’opportunità di riflettere sul senso del proprio cammino e di aprirsi alla bontà divina.

Il percorso si snoda lungo l’antica via Francigena, un itinerario suggestivo e poco battuto nel Lazio, che in circa 110 km collega Bolsena a Roma, suddiviso in dieci tappe tra strade, sentieri e sterrati. Adatto a tutti (purché fisicamente allenati), il cammino prevede di portare con sé solo lo zaino con il necessario per la giornata, mentre il resto dei bagagli verrà trasportato in furgone.

Itinerario e tappe

Domenica 17 Agosto 2025 VIAGGIO IN TRENO PER BOLSENA

Lunedì 18 Agosto 2025 Tappa 1 da BOLSENA a VITERBO

Martedì 19 Agosto 2025 Tappa 2 da VITERBO a VETRALLA

Mercoledì 20 Agosto 2025 Tappa 3 da VETRALLA a SUTRI

Giovedì 21 Agosto 2025 Tappa 4 da SUTRI a CAMPAGNANO DI ROMA

Venerdì 22 Agosto 2025 Tappa 5 da CAMPAGNANO DI ROMA a LA STORTA

Sabato 23 Agosto 2025 Tappa 6 da LA STORTA a SAN PIETRO

Domenica 24 Agosto 2025 ROMA VIAGGIO IN TRENO PER CASA

Note tecniche

Età: il campo è rivolto a tutti, purché allenati fisicamente

Viaggio: in treno andata a Bolsena e ritorno da Roma, seguiti da mezzi di appoggio.

Alloggio: ostelli, palestre, monasteri (portare materassino e sacco a pelo).

Costo: in fase di definizione, in base al numero dei partecipanti;

Iscrizioni: possibilmente entro il 30 aprile, con una caparra di 100 €, contattando il parroco don Matteo

Incontro di presentazione domenica 13 aprile ore 21 Oratorio san Giuseppe Olginate.