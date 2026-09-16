La Pro Loco Valgreghentino festeggia 10 anni: un week-end di gratitudine, storia e comunità

Un punto di riferimento per il paese capace di mettere in rete associazioni, enti e cittadini

“Guardiamo al futuro con il desiderio di continuare a unire energie, idee e persone al servizio del paese”

VALGREGHENTINO – Lo scorso fine settimana Valgreghentino ha celebrato i primi dieci anni di vita della Pro Loco con due serate dedicate alle persone che ne rendono possibile l’attività e al percorso compiuto dall’associazione dalla sua nascita.

Venerdì 11 settembre, al Bar Smile, i protagonisti sono stati i numerosi soci e volontari che, con il proprio tempo, lavoro e presenza, sostengono le iniziative della Pro Loco. Un momento semplice e partecipato per ritrovarsi, condividere la convivialità e dire grazie a tutte le persone che, con spirito di servizio, contribuiscono a rendere speciale questa realtà associativa.

Sabato 12 settembre, alla Baita degli Alpini, si è svolto il momento istituzionale per il decimo anniversario. Il Direttivo attuale, insieme ai soci fondatori, alle rappresentanze dell’Amministrazione comunale e alle associazioni del paese, ha ripercorso la storia della Pro Loco Valgreghentino, fondata ufficialmente il 21 settembre 2016. Un cammino nato alcuni mesi prima, nel marzo 2016, durante la Fiera di San Giuseppe, quando un banchetto informativo raccolse le prime adesioni. Da quel primo gesto di partecipazione prese forma, sei mesi dopo, lo Statuto dell’associazione.

La Pro Loco è nata con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per il paese, capace di mettere in rete associazioni, enti e cittadini, promuovendo eventi utili a valorizzare Valgreghentino e a rafforzare la socializzazione e il senso di appartenenza della comunità. In questi dieci anni quel progetto si è consolidato grazie alle idee, ai sacrifici e alla disponibilità di tante persone. Eventi, tradizioni riscoperte e iniziative aperte al paese hanno portato a Valgreghentino migliaia di partecipanti, confermando quanto il lavoro comune tra associazioni, Amministrazione, parrocchia, commercianti, esercenti e famiglie sia una risorsa importante per la comunità.

Tra i momenti più significativi della serata, la consegna di una targa a Gianpaolo Mandelli, primo presidente della Pro Loco e volontario instancabile. Il Consiglio Direttivo ha voluto così esprimere la propria riconoscenza per il grande lavoro svolto in questi dieci anni. La presidente Simona Corti ha ringraziato in particolare i soci fondatori, che hanno posto basi solide e tracciato una strada ancora oggi seguita dall’associazione. Ha sottolineato come il decennale non debba essere considerato un punto di arrivo, ma un punto di partenza, invitando soprattutto i giovani a portare nuove energie, idee e talenti nella vita associativa.

“Tra poche settimane si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo: l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano offrire il proprio contributo e, perché no, candidarsi per i prossimi quattro anni. Dieci anni rappresentano un traguardo importante, ma anche una nuova ripartenza: la Pro Loco Valgreghentino guarda al futuro con il desiderio di continuare a unire energie, idee e persone al servizio del paese”.