La scuola Rodari di Olginate protagonista di una mattinata dedicata all’ambiente e alla cittadinanza attiva

Venerdì 22 maggio “Giornata del Verde Pulito” organizzata dal comune con Piedibus-Scuolaboriamo

La mattinata vedrà la partecipazione della Protezione Civile e di Cittadinanza Attiva

OLGINATE – Venerdì 22 maggio la Scuola Primaria “G. Rodari” di Olginate sarà protagonista della Giornata del Verde Pulito, iniziativa promossa dal Comune di Olginate all’interno di un più ampio progetto educativo sviluppato in collaborazione con Piedibus-Scuolaboriamo. L’evento coinvolgerà tutte le classi della scuola primaria in una mattinata ricca di attività dedicate alla cura dell’ambiente, alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva, con la partecipazione della Protezione Civile e di Cittadinanza Attiva.

I bambini saranno impegnati nella pulizia degli spazi esterni della scuola fino all’area di Villa Sirtori, armati di pinze, sacchi e strumenti per la raccolta differenziata. Non mancheranno iniziative creative e simboliche pensate per sensibilizzare al rispetto del territorio: una “caccia” alle deiezioni canine con apposite bandierine di segnalazione e la raccolta dei mozziconi di sigaretta attraverso bottiglie graduate che permetteranno di visualizzare concretamente la quantità di rifiuti raccolti.

Parallelamente, all’interno del giardino scolastico prenderanno forma nuovi spazi dedicati alla biodiversità e all’educazione ambientale. Gli alunni daranno vita a due orti didattici, installeranno casette per gli uccellini e “bugs hotel” costruiti dai bambini delle attuali classi quarte, pensati per ospitare insetti utili e favorire la conoscenza degli ecosistemi.

Particolarmente significativa sarà l’attività delle classi seconde e terze che, attraverso divertenti staffette gioco, riempiranno di terra le casse che andranno a comporre l’originale “orto bruco”, completo di testa decorata. L’orto, progettato lo scorso anno dai bambini dell’attuale classe terza all’interno di un percorso dedicato alla riqualificazione e valorizzazione del giardino scolastico, verrà inaugurato ufficialmente proprio durante la giornata di venerdì. Questo spazio diventerà dal prossimo anno uno strumento stabile a disposizione di tutte le classi per attività e progetti di orto didattico.

La mattinata si concluderà con un momento collettivo finale durante il quale verranno presentati i risultati delle attività svolte: si osserveranno insieme le quantità di rifiuti raccolti, i mozziconi saranno versati in una grande botte trasparente graduata e le classi quarte presenteranno ufficialmente i loro bugs hotel.

L’iniziativa si inserisce in un percorso che negli ultimi anni ha visto la scuola primaria di Olginate distinguersi per l’impegno ambientale condiviso con il territorio. Lo scorso anno, infatti, il Comune di Olginate è stato premiato da Regione Lombardia come primo comune di media grandezza nell’ambito della Giornata del Verde Pulito 2024/2025, grazie anche a un contest fotografico e alla presentazione regionale dei progetti realizzati dalla Scuola Primaria in collaborazione con Piedibus e Scuolaboriamo.

Una giornata che vuole essere non solo un’esperienza concreta di cura del bene comune, ma anche un’importante occasione educativa per formare cittadini consapevoli, responsabili e attenti all’ambiente.