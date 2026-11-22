Giovedì 26 novembre alle ore 20.30 nella sala del portico nel cortile del comune di Garlate

Lo storico Giorgio Sacchetti dialogherà con il giornalista Dario Cercek e con lo storico Angelo De Battista

GARLATE – La Sezione ANPI Valle San Martino, con il patrocinio dei Comuni di Calolziocorte e Garlate, organizza un incontro pubblico sulla storia di Celestina Ausenda e le reti antifasciste. Giovedì 26 novembre alle ore 20.30 nella sala del portico nel cortile del Comune di Garlate (via Statale 497), lo storico Giorgio Sacchetti dialogherà con il giornalista Dario Cercek e con lo storico Angelo De Battista di ANPI Lecco.

L’iniziativa vede l’adesione e la partecipazione delle associazioni Unione Donne in Italia (UDI) – Sezione di Lecco, Punto Rosso-Rete delle alternative, Il filo rosso, Il Coraggio della Pace Disarma, CGIL Lecco e Sindacato Pensionati CGIL.

Il titolo della serata è Vivere la storia, appunto per raccontare ciò che fece nella sua vita Celestina Ausenda, donna resistente: nata a Treviglio (BG) nel 1893, visse a Cremona, dove insegnò ma fu perseguitata dal fascismo; quindi esule a Parigi, attivista di Giustizia e Libertà, entrò in contatto con molti esuli antifascisti, fra cui Giuseppe Di Vittorio, Giorgio Amendola, Emilio Lussu, Pietro Nenni e altri.

Visse intensamente gli anni dell’esilio parigino, caratterizzato da un alternarsi di entusiasmi e delusioni. Ai tentativi generosi di organizzare, nonostante la distanza, l’opposizione al fascismo nella ‘sua’ Cremona, seguirono arresti e delazioni che addensarono infondati sospetti anche su di lei. Fatta prigioniera dai nazisti, Celestina fu rimpatriata in Italia e confinata nel carcere di Ventotene. Con la caduta del fascismo, venne liberata nel 1943 e fece parte della Resistenza operando con le Brigate Matteotti.

Nel dopoguerra visse a Milano e nel 1964 si ritirò a Calolziocorte, dove morì nel 1971: è sepolta nel Cimitero Monumentale di via dei Padri Serviti. Lo storico Giorgio Sacchetti – già docente nelle università dell’Aquila, di Padova e Firenze, autore di saggi storici sul Novecento, il fascismo e la Resistenza – le ha dedicato il libro “Ribelle fragile”. Celestina Ausenda e le reti antifasciste (1936 – 1946) – (Biblion Edizioni, 2026), che sarà presentato durante l’incontro.