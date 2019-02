Sopralluogo del sindaco di Pescate nel tunnel del Monte Barro

La galleria chiusa di notte per i lavori di manutenzione

PESCATE – ‘Se non vedo non credo’ e il sindaco Dante De Capitani ha voluto vederci chiaro sui lavori nella galleria del Monte Barro e sugli interventi per ripristinare l’illuminazione non funzionante sul Ponte Manzoni, come aveva fatto notare lo stesso sindaco di Pescate: la scorsa notte il primo cittadino di Pescate e due agenti della polizia locale sono andati a verificare i lavori di manutenzione del tunnel.

Il sindaco era riuscito a far spostare la chiusura, alle ore 23 e non dalle ore 21 come programmato inizialmente da Anas, facendo presente i disagi che la chiusura dello svincolo causa in particolare ai propri cittadini

“Erano presenti maestranze di ditte di estintori, operai e dirigenti Anas che ci hanno spiegato nel dettaglio i lavori che stavano facendo – racconta De Capitani – Oltre alla revisione semestrale degli estintori infatti, vengono effettuati interventi mensili sugli impianti di segnalazione Sos al fine di verificarne il corretto funzionamento, verifiche anche sui sensori di fumo, sulla segnaletica luminosa, sulla funzionalità dei pannelli informativi, sugli impianti di ventilazione e sulle lampade interne”.

Sostituita l’illuminazione

“Proprio sulle lampade sono riusciti a intervenire anche su quelle spente del Terzo Ponte che avevo segnalato a fine gennaio, con opere di bypass provvisorio al fine di rimettere in funzione l’illuminazione in attesa degli interventi definitivi in programma a metà del mese di marzo – prosegue il sindaco – Ora le lampade del Terzo Ponte nel territorio di Pescate funzionano tutte perfettamente, e tutto è ben illuminato. Non cosi nel scendere a Lecco dove le lampade sono ancora spente, ma li non mi riguarda e non voglio rubare il lavoro al collega Brivio”.

De Capitani e l’ing Pisani di Anas, presente nel sopralluogo notturno, si incontreranno di nuovo fa sapere il sindaco, “per programmare gli interventi per rifare completamente l’impianto di illuminazione del ponte Manzoni con nuovi corpi illuminanti a led e una nuova linea di alimentazione”.

“Ringrazio Anas di aver accolto finora le mie richieste – conclude – E giusto rimproverarli quando latitano ma è altrettanto doveroso riconoscere i loro meriti quando ci sono”.