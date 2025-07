Lions Club Lecco, mille euro alla Cri Galbiate per l’acquisto di una barella

Un concreto gesto di solidarietà

La consegna presso la Baita degli Alpini

GALBIATE – Il Lions Club Lecco Host ha concluso l’anno lionistico prima della pausa estiva con un concreto gesto di solidarietà: una donazione di 1.000 euro alla Croce Rossa di Galbiate, che sarà utilizzata per l’acquisto di una nuova barella, strumento essenziale per le attività di primo soccorso sul territorio.

La consegna simbolica dell’assegno è avvenuta durante l’ultima conviviale del club, tenutasi presso la “Baita degli Alpini” di Galbiate. Presente all’incontro anche Roberto Torri, presidente del Gruppo Alpini di Galbiate, con cui il Lions Club Lecco Host intrattiene da tempo un rapporto di stima e collaborazione. Proprio in questa stessa location, in passato, il Lions Club – insieme ai club gemellati di Pforzheim (Germania) e Saint-Raphaël (Francia) – aveva donato 3.000 euro al Gruppo Alpini galbiatese.

Quest’anno, invece, il contributo è stato destinato alla Croce Rossa locale. A ricevere l’assegno è stata la signora Perazzelli Luciana, che ha ringraziato con gratitudine il club per l’importante sostegno.

Il presidente del Lions Club Lecco Host, Marco Corti, ha ricordato che la salute è una delle principali aree di intervento del Lions Club International, ribadendo l’importanza di sostenere concretamente le realtà del territorio impegnate nel volontariato. «Supportare chi si prende cura degli altri è parte integrante della nostra missione», ha aggiunto.

Durante la serata è stato anche anticipato un importante appuntamento per l’autunno: a ottobre si celebreranno i 70 anni dalla fondazione del Lions Club Lecco Host e i 40 anni dell’associazione Asfat, realtà nata dall’iniziativa di alcuni soci Lions. Asfat oggi rappresenta un punto di riferimento per il supporto alle persone in difficoltà a causa di dipendenze, offrendo ascolto e aiuto anche alle famiglie.

La serata si è conclusa con i saluti del presidente e l’augurio di ritrovarsi a settembre, pronti a ripartire con entusiasmo e nuovi progetti, perché, come ha sottolineato, “un piccolo gesto alla volta può fare la differenza”.