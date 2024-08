Valgreghentino applaude Miriam Sylla e il suo oro olimpico

“Ti aspettiamo a casa per festeggiare”

Anche il sindaco di Lecco si è congratulato con Sylla e tutti gli atleti lecchesi in gara a Parigi: “Un onore tifare per voi”

VALGREGHENTINO/LECCO – Arrivano da casa, dal Comune di Valgreghentino, i complimenti a Miriam Sylla per l’impresa olimpica a Parigi. L’atleta, cresciuta sportivamente a Olginate, ha conquistato una storica medaglia d’oro nella finale di ieri, domenica, contro gli Stati Uniti.

“Complimenti a Miriam Sylla Fatime e alla nazionale italiana di volley femminile che alle Olimpiadi 2024 conquistano la medaglia d’oro! Un percorso spettacolare che ha portato in alto i colori italiani in pieno spirito olimpico. A Miriam l’abbraccio dell’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza che ha sostenuto davanti alla tv il cammino azzurro a Parigi. Miriam, ti aspettiamo a Valgreghentino con la medaglia d’oro!”.

A congratularsi con Miriam e tutti gli atleti lecchesi che hanno partecipato alle Olimpiadi anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Pazzesche ragazze! Con l’eccezionale vittoria della squadra di pallavolo femminile, di cui fa parte la giocatrice Miriam Sylla, si chiude l’esperienza degli atleti lecchesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Congratulazioni a tutti e tutte loro per la partecipazione in una competizione olimpica: grazie per le emozioni che ci avete fatto vivere, al di là dei risultati. È stato un onore, come comunità lecchese, poter tifare per voi!”.