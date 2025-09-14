L’UdI Lecco sostiene l’Hospice il Nespolo in memoria di Dina Vergottini

Una raccolta fondi per il Nespolo

AIRUNO – A due mesi dalla sua prematura scomparsa, le donne della sezione Unione Donne in Italia di Lecco promuovono una raccolta fondi per ricordare la loro compagna Dina Vergottini.

Il progetto individuato a cui tutti possono effettuare una donazione, come gesto di generosità in memoria dell’instancabile attivista, è “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”, per la ristrutturazione dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo di Airuno, dove Dina Vergottini ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita e che da oltre 22 anni offre cure palliative e assistenza a pazienti con malattie inguaribili, garantendo loro un ambiente sereno, dignitoso e di grande supporto.

L’invito è a devolvere attraverso un bonifico all’IBAN IT77K0503451532000000019358 intestato a Associazione Fabio Sassi OdV indicando come causale “Erogazione liberale in memoria di Dina Vergottini”.

Di seguito il ricordo commosso delle donne della sezione UDI Lecco: “Siamo riconoscenti alla vita per averti incontrata e apprezzata, una donna, una compagna con una precisa visione etica della vita, del senso e della responsabilità di essere cittadina del mondo, attenta e impegnata per la costruzione di un mondo più giusto, sempre dalla parte di “Noi Donne”. Di te cara, conserveremo memoria, memoria del tuo grande impegno sociale e nella nostra associazione l’UDI, Unione donne in Italia. Cara Dina, hai terminato il tuo viaggio terreno nell’anno dell’ottantesimo di fondazione di Udi, tu sai bene che le nostre lotte hanno costruito migliori condizioni di vita per tutte e tutti, grazie a donne straordinarie come Te e cui dobbiamo tanto. Ti sentiremo accanto, vicina nell’impegno che continua ora per la difesa dei diritti conquistati e oggi in pericolo e perché ancora troppe sono le ingiustizie che colpiscono le donne nel mondo. Un abbraccio grande, tenero e forte unito a uno sguardo per un’altra luce, sostenendo il progetto “Un’altra luce, lo stesso orizzonte” di sostituzione serramenti dell’Hospice Il Nespolo.”