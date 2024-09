Mancanza insegnanti a Olginate: orario regolare, si sopperisce con risorse interne

La nota diffusa sabato scorso dalla dirigente scolastica Luisa Zuccoli

“Auspichiamo che le varie procedure di nomina possano svolgersi nei tempi più brevi possibili”

OLGINATE – In seguito alle difficoltà legate alla mancanza di insegnanti nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Olginate e alle relative problematiche causate alle famiglie e alle amministrazioni comunali (Olginate, Garlate e Valgreghentino) per alcune modifiche dell’ultimo minuto all’orario scolastico, nel pomeriggio di sabato scorso è arrivata la nota della dirigente scolastica Luisa Zuccoli.

“In riferimento alla comunicazione d’urgenza dello scorso 18 settembre 2024 e dopo il confronto avvenuto in data 20 settembre in sede di Consiglio d’istituto, si precisa che la disposizione da parte della Dirigente Scolastica di uscita anticipata degli alunni delle scuole primarie dell’Istituto costituiva un provvedimento eccezionale, di emergenza, relativo alle sole giornate di giovedì 19 e venerdì 20 settembre, esaurita la possibilità di supplire con i docenti in servizio. Pertanto la scuola da lunedì 23 settembre (oggi, ndr) riprenderà il servizio con orario regolare cercando, come già avvenuto, di sopperire alla mancanza di personale con le risorse interne e auspicando che le varie procedure di nomina possano svolgersi nei tempi più brevi possibili”.