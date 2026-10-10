“Musica per il Maestro”, due giorni di talento e ricordo a Valgreghentino

Grande partecipazione per la 19ª edizione del festival canoro organizzato da Agorà e dedicato alla memoria di Rodolfo Panzeri e Battista Perego

Lucia Rosa vince tra gli adulti, Letizia Veronesi conquista la categoria junior. Morandi: “Un momento di incontro per tutta la comunità”

VALGREGHENTINO – Due giornate di musica, partecipazione ed emozione nel ricordo di Rodolfo Panzeri e Battista Perego. Si è chiusa con un bilancio positivo la 19ª edizione del Festival Canoro “Musica per il Maestro”, organizzato dall’Associazione Teatrale Culturale Agorà di Valgreghentino.

La manifestazione, nata nel 2007, si è svolta sabato 3 e domenica 4 ottobre al Salone Don Paolo Sala dell’Oratorio di Valgreghentino, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Presenti anche rappresentanti dell’Associazione GECA Onlus di Padova e dell’Associazione Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

La prima serata è stata dedicata alla categoria adulti ed è stata presentata da Luca Close. Sul palco si sono alternati undici concorrenti, impegnati con brani appartenenti a generi e stili differenti. La commissione artistica ha valutato le esibizioni sulla base di interpretazione, presenza scenica, qualità vocale e intonazione, al termine di una serata seguita da un pubblico numeroso.

A conquistare il primo posto è stata Lucia Rosa, che ha interpretato All By Myself di Céline Dion. Sul podio anche Gloria Ciappesoni e Martina Nesci. Ad arricchire la serata anche l’esibizione di Eva Gilardi e la presenza del sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo.

Domenica pomeriggio spazio invece alla categoria junior under 14, presentata da Melyssa. Sono stati nove i giovani cantanti che si sono esibiti davanti alla giuria e al pubblico, dando vita a una gara caratterizzata, secondo gli organizzatori, da un livello qualitativo particolarmente alto. La vittoria è andata a Letizia Veronesi, al termine di un pomeriggio che ha messo in luce preparazione, entusiasmo e sensibilità musicale dei giovani partecipanti.

A tracciare il bilancio della manifestazione è stato Mattia Morandi, presidente di Agorà Aps. “Musica per il Maestro si conferma così non solo un concorso canoro, ma un momento di incontro per la comunità, capace di unire generazioni diverse nel segno della musica e dell’amicizia”, ha sottolineato.

Un festival che continua a mantenere vivo anche il significato con cui è nato: “In ogni nota, in ogni applauso e nelle emozioni condivise è rimasto vivo il ricordo di Rodolfo e Battista, amici ai quali la manifestazione è dedicata”.

Al termine delle due giornate, l’Associazione Agorà ha ringraziato partecipanti, pubblico, commissione artistica, presentatori, ospiti e volontari, insieme alla Parrocchia San Giorgio e all’Amministrazione comunale, per il contributo alla riuscita della diciannovesima edizione.