Nessun finanziamento dall’Autorità di Bacino, Pescate minaccia la chiusura della ciclopedonale

Il sindaco De Capitani aveva chiesto fondi per il progetto integrativo del Parco Addio Monti

“Non partecipano al finanziamento del progetto? Bene, io il parco non lo apro e da lì non passa nessuno”

PESCATE – “Ho chiuso per tre volte uno svincolo Anas, volete che ci pensi due volte a chiudere una ciclopedonale? Non son qui a chiedere elemosine, passeremo alle vie di fatto”. Come al solito il sindaco di Pescate va dritto al punto e questa volta le critiche sono rivolte all’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori con sede a Menaggio.

L’oggetto del contendere è un mancato finanziamento rispetto alla progettazione integrativa del Parco Addio Monti di Pescate. Il progetto generale è già stato fatto da Anas e rientra nei 35 milioni stanziati per la costruzione del Quarto Ponte, a supporto di questo il Comune di Pescate aveva fatto fare un progetto integrativo che prevedeva integrazioni con l’allestimento di strutture sportive all’aperto per il quale era stato richiesto il contributo all’Autorità di Bacino.

“L’ente è rimasto sordo anche questa volta alla nostra richiesta. L’Autorità di Bacino rappresenta 65 comuni lacustri, incassa dalle concessioni demaniali 6 milioni di euro all’anno e dice di non avere i soldi per finanziarci almeno il progetto preliminare di 19 mila euro, dopo aver finanziato con l’avanzo di amministrazione gli altri comuni, la maggior parte del comasco, con 800 mila euro solo quest’anno”.

Nell’assemblea di martedì il sindaco di Pescate ho polemizzato duramente col presidente Luigi Lusardi: “Hanno enunciato tutti i contributi che daranno ai comuni comaschi e lecchesi, anche a chi deve installare bagni autopulenti, sistemare muri a secco e fare manutenzione degli alberi, mentre a noi che dobbiamo rifare un parco a lago con due ciclopedonali e che vede un ponte da 35 milioni passargli dentro nulla?”

Il sindaco contesta la scelta non solo nel merito ma anche nel metodo: “Lusardi mi conosce da anni, lo sa che non le mando a dire e non sono uno che chiede due volte. Avrebbe almeno potuto farmi una telefonata, informarmi, dirmi che avrebbe trovato quei fondi più avanti. Invece no, ha lasciato che fosse il direttore a buttare il rospo, cercando giustificazioni solo dopo il mio duro intervento”.

De Capitani a mali estremi annuncia estremi rimedi: “Non partecipano al finanziamento del progetto? Bene io il parco non lo apro. Da lì non passa nessuno e blocco il collegamento verso Nord così si ferma tutto il sistema delle piste ciclabili. Non devono essere i miei cittadini a mettere i soldi per sistemare un collegamento di viabilità dolce interprovinciale che useranno tutti. Non ho mica chiesto di finanziare i lavori di ripristino del parco, per quelli ci pensa Anas e, spero, col contributo Regione Lombardia, ho chiesto solo di finanziare una parte di progetto. Sarebbe stato un gesto di compartecipazione e sensibilità verso un comune che ha portato sul territorio lecchese un’opera pubblica importante dopo oltre quarant’anni”.