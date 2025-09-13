Nuova palestra e nuova mensa a Olginate: “Investimento sul futuro nei nostri ragazzi”

In mattinata l’inaugurazione delle due nuove strutture presso il polo scolastico di via Campagnola

Dopo questo risultato il sindaco Passoni non si ferma: “Ora la riqualificazione dell’area esterna con un campo polivalente”

OLGINATE – “Oggi è un giorno speciale perché segna un passo importante per la nostra scuola e la nostra comunità. Inauguriamo due nuovi spazi, la mensa e la palestra scolastica, realizzate grazie ai fondi del Pnrr. Non si tratta solo di due strutture, si tratta di un investimento concreto nel futuro dei nostri ragazzi”.

Il sindaco di Olginate Marco Passoni, insieme ai bambini del paese, ha tagliato il nastro stamattina dei due nuovi edifici, ora aperti a tutta la comunità. La mensa, infatti, sarà anche un luogo di incontro, di educazione alimentare e di condivisione; mentre la palestra sarà aperta anche alle associazioni e sarà un luogo dove il movimento diventa educazione e formazione.

“Il percorso per arrivare fin qui non è stato semplice, la burocrazia ci ha rallentato – ha continuato il sindaco -. Abbiamo dovuto pazientare, insistere e superare ostacoli che sembravano più formali che sostanziali. Eppure eccoci qui, perché quando si lavora con convinzione anche le carte diventano mattoni. Questi due ambiente per ora sono solo due scatole vuote, ma presto saranno vissuti e si riempiranno di voci, di movimenti e di storie”.

Il sindaco ha poi annunciato il prossimo passo, ovvero la riqualificazione dell’area esterna con la realizzazione di un campo polivalente e di uno spazio per i ragazzi: “Un luogo dinamico e inclusivo pensato per accogliere sport, gioco e socialità, un vero spazio all’aperto per i nostri ragazzi. Questa inaugurazione non è un punto di arrivo ma un trampolino, perché la scuola che sogniamo è quella costruiamo ogni giorno insieme, col contributo di insegnanti, dirigenza, operatori, famiglie e con l’energia dei nostri studenti. Questo è il sogno di una scuola migliore che prende forma e diventa realtà perché quando si sogna insieme si costruisce davvero!”

L’architetto Gianmarco Martorana è entrato nel dettaglio dei progetti dei due edifici, ognuno di circa 500 metri quadrati, sottolineando come la comunità da oggi può fruire su due strutture estremamente efficienti e all’avanguardia che rispettano tutti i parametri della comunità europea e del Pnrr. Caratteristica importante di questi è la polivalenza che permetterà di rispondere alle diverse esigenze della comunità.

Soddisfazione anche da parte del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Olginate Gianfranco Restivo: “Sono le promesse che le istituzioni riescono a mantenere che rendono grande un tessuto sociale e una cittadinanza. Adesso tocca a noi riempire di contenuti questi due straordinari contenitori: con quello che riusciremo a fare a scuola, con la collaborazione sinergica delle famiglie questo deve diventare un polo di attività aperte ai nostri ragazzi ma anche alla cittadinanza. Famiglia, scuola e istituzioni hanno un grande dovere da compiere e se non lo facciamo assieme avremo perso una grande occasione. Sono certo che questo polo diventerà una fucina per le giovani menti”.