Nuova rotonda verso la conclusione, lungolago pronto per Natale

Procedono le due opere che cambieranno volto al paese

Tra una quindicina di giorni aprirà rotonda tra via Cantù e via Spluga

OLGINATE – Due importanti opere per Olginate saranno pronte a breve. A breve, probabilmente una quindicina di giorni, verrà aperta la nuova rotonda all’incrocio tra via Cantù e via Spluga. L’opera, che andrà a sistemare la viabilità della zona, è già praticamente pronta come confermato dal sindaco Marco Passoni, mancano solamente gli asfalti. Contestualmente verrà posizionato un cordolo per separare le due corsie di marcia all’altezza di via dell’Industria e via dell’Lavoro, con obbligo di svolta a destra per chi esce dalle due strade.

Nei giorni scorsi, invece, è stato chiuso a pedoni e ciclisti il lungolago cittadino: “La chiusura, che sarà di circa 20/30 giorni, è necessaria per consentire la rimozione della vecchia pavimentazione disconnessa nel tratto più vicino al lago e il posizionamento di quella nuova. Anche per i lavori del lungolago siamo in linea con la tabella di marcia – ha detto il sindaco -. Tutti i materiali necessari per il completamento sono arrivati, l’unica variabile è il meteo. Se il tempo sarà dalla nostra parte la dead line di Natale dovrebbe quindi essere rispettata”.