Olginate. +18% i deceduti rispetto al 2019, nascite in linea con l’anno scorso

OLGINATE – E’ stabile a 49 il numero dei cittadini di Olginate risultati positivi al Coronavirus. “A circa un mese di distanza dalla prima statistica, voglio analizzare di nuovo la situazione a livello anagrafico – ha detto il sindaco Marco Passoni – ovvero capire l’andamento delle nascite e delle morti in Olginate dall’inizio dell’anno, estraendo i dati dei nati e dei deceduti dall’01/01 al 15/05 del 2020 e confrontati con i dati dello scorso anno nello stesso periodo”.

NATI DAL 01/01 AL 15/05

Anno 2019: 16 Anno 2020: 14 MORTI DAL 01/01 AL 15/05

“L’andamento delle nascite è in linea con l’anno scorso, invece i decessi sono aumentati del 18%. Le persone decedute ad oggi per Covid-19 sono 5, pertanto questa differenza di 7 unità tra il 2019 e il 2020 è riconducibile, verosimilmente, all’emergenza in corso. Mi permetto di sottolineare che comunque si tratta di numeri contenuti, data la portata dell’evento”.

Proseguendo l’analisi sui deceduti sono stati estratti anche i seguenti dati:

Morti in casa in Olginate

Anno 2019: al 15/5/2019 n. 7 Anno 2020: al 15/5/2020 n. 14 Morti in Casa di Riposo

Anno 2019: al 15/5/2019 n. 10 Anno 2020: al 15/5/2020 n. 11 Morti in ospedale

“Sarà mia cura informarvi tempestivamente sugli eventuali nuovi provvedimenti nazionali o regionali che dovessero essere emanati nel weekend” ha concluso il sindaco.