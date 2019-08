Olginate: a teatro con i Legnanesi in favore dell’Hospice di Airuno

Appuntamento al Jolly domenica 8 settembre

In scena la nuova commedia intitolata “70 anni di risate”

OLGINATE – Teatro e solidarietà uniti per la causa dell’Hospice di Airuno Il Nespolo. Andrà in scena domenica 8 settembre al teatro Jolly di Olginate la nuova commedia de I Legnanesi intitolata “70 anni di risate”. Un titolo che evoca fin da subito l’invidiabile traguardo raggiunto dalla famosa compagnia lombarda.

In scena Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi alle prese con una storia… tutta da ridere. Saranno infatti le premonizioni di una veggente Gitana a far respirare l’atmosfera di magia e mistero nel cortile della famiglia Colombo e, proprio attraverso la realizzazione dei sogni di Teresa, si assisterà ad un travolgente cambio di vita dei tre protagonisti. Si entrerà con la Teresa nel mondo dello spettacolo e si vedrà finalmente la Mabilia coronare il sogno di tutta la vita, essere ricca e viziata. Ma la vera sorpresa sarà la strepitosa Teresa non più alle prese con un solo marito ma con ben due Giovanni.

Biglietto 40 euro. Per informazioni e prenotazioni, contattare Luca Ronchetti 348 3210859 o Cristina Valesecchi 333 2802742