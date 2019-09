Olginate abbraccia don Gigi Colombo per il suo 25esimo di ordinazione

E’ stato coadiutore dell’oratorio San Giuseppe dal 1994 al 2000

La festa è stata promossa in occasione della Madonna Addolorata

OLGINATE – E’ tornato nella sua ex parrocchia per celebrare con gli amici olginatesi il venticinquesimo anniversario di ordinazione. E’ stato accolto con tanto affetto, gratitudine e stima don Luigi Colombo, per tutti semplicemente don Gigi, coadiutore della parrocchia di Sant’Agnese diversi anni fa.

Don Gigi è stato infatti il responsabile dell’oratorio San Giuseppe dal 1994 al 2000 partecipando con slancio e passione alle promozione di tante attività e iniziative rivolte soprattutto ai più giovani. Domenica, durante la festa della Madonna Addolorata, è stato accolto in parrocchia per festeggiare il suo importante anniversario di ordinazione sacerdotale.

La giornata, a cui ha preso parte anche il sindaco Marco Passoni, si è aperta con la messa solenne ed è proseguita poi con un momento conviviale in oratorio. In serata si è infine svolta la processione per le vie del paese.