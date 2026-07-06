Olginate. Acqua torbida dai rubinetti, il Comune rassicura: “Problema temporaneo”

L’acqua torbida è dovuta a dei lavori in corso da parte di Lario Reti Holding Il sindaco: “L’intervento è in fase di risoluzione”

OLGINATE – Acqua torbida dai rubinetti nelle case a Olginate: l’amministrazione comunale rassicura la cittadinanza spiegando i motivi che stanno portato al disservizio registrato questa mattina, lunedì 6 giugno, in alcune zone del paese.

“Il fenomeno dell’acqua torbida o di colore marrone segnalato da diversi cittadini è dovuto a problemi tecnici temporanei, causati dai lavori di manutenzione sulla rete idrica attualmente in corso da parte della società Lario Reti Holding” spiega il sindaco Marco Passoni.

La questione dovrebbe risolversi nel giro di poco: “I tecnici della società sono già al lavoro e l’intervento è in fase di risoluzione”.