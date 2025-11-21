Olginate. Alla Rsa torna la magia dei ricordi tra canti e castagne

Gabriele e i suoi amici insieme al Gruppo Alpini per un pomeriggio di emozioni e convivialità

OLGINATE – Alla RSA “Don Luigi Gilardi” di Olginate, musica, compagnia, ricordi dei tempi passati e tradizioni hanno reso il pomeriggio degli ospiti davvero speciale. “Gabriele e i suoi amici”, insieme a Roberto Milani, invitati dalle educatrici Linda Invernizzi e Anna Riva, hanno intrattenuto i presenti con le loro voci e strumenti, offrendo un repertorio ampio e variegato, capace di spaziare tra secoli, generi e gusti musicali diversi.

“I canti hanno creato l’atmosfera, mentre il profumo e il sapore delle caldarroste, preparate dal Gruppo Alpini di Olginate guidato dal capogruppo Danilo Riva, hanno deliziato palati e spiriti di tutti i presenti – continua Gabriele Bolis – Tra una canzone, una chiacchierata e un sorriso, il pomeriggio è trascorso in armonia, allegria e partecipazione sincera”.

“Musica e castagne hanno riportato la magia dei tempi in cui bastava poco per stare insieme, condividere con semplicità ciò che si aveva e custodire nel cuore i ricordi più belli” conclude Bolis.