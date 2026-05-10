Olginate. Anagrafe e Aido insieme dal 2013 per promuovere la donazione degli organi

Dal 2015, anno di avvio ufficiale della “Scelta in Comune”, ben 2.322 cittadini hanno espresso il proprio consenso

Nel 2026 un ulteriore passo avanti: la decisione di rafforzare ulteriormente l’attività informativa

OLGINATE – Era il 2013 quando, presso l’allora Ufficio Anagrafe del vecchio palazzo municipale, veniva avviata la raccolta delle adesioni ad Aido. Il Comune di Olginate fu il primo in Lombardia ad anticipare quella che sarebbe poi diventata l’iniziativa nazionale “Una scelta in Comune”, permettendo ai cittadini di esprimere il proprio consenso alla donazione degli organi al momento del rinnovo della Carta d’Identità. Un traguardo importante, coinciso con il 40° anniversario di attività di Aido, celebrato proprio attraverso la sottoscrizione dell’accordo che consentì di raccogliere le adesioni direttamente negli uffici comunali.

Successivamente, nel 2020, con il trasferimento del municipio nell’attuale sede e nel difficile periodo segnato dalla pandemia, Aido promosse una nuova iniziativa informativa attraverso l’installazione di monitor multimediali. Il monitor, collocato negli spazi antistanti l’Ufficio Anagrafe e collegato via Internet a un server gestito da Aido Provinciale, consente ancora oggi la diffusione continua di informazioni, immagini e messaggi dedicati alla cultura della donazione.

Nel 2026 un ulteriore passo avanti. Dal 2015, anno di avvio ufficiale della “Scelta in Comune”, ben 2.322 cittadini hanno espresso il proprio consenso alla donazione degli organi. Un numero significativo che, sommato agli oltre 800 iscritti AIDO di Olginate, rappresenta un importante esempio di solidarietà e sensibilità civica. Rimangono tuttavia 1.352 cittadini che hanno espresso parere contrario e molti altri che non hanno ancora effettuato alcuna scelta. Per questo motivo Aido ha deciso di rafforzare ulteriormente l’attività informativa presso l’Ufficio Anagrafe, introducendo nuovo materiale divulgativo che, insieme ai contenuti trasmessi dal monitor, possa aiutare i cittadini a comprendere l’importanza del dono.

Prosegue dunque con impegno l’attività del Gruppo Aido Olginate-Valgreghentino, guidato dalla Presidente Ramona Scarpino, recentemente protagonista anche dell’allestimento di una mostra dedicata alla donazione, proprio negli spazi accanto a quelli dove, nel 2013, ebbe inizio la raccolta delle adesioni.