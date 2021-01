Olginate. “Andrà tutto bene?” Il percorso di incontri continua

Prossimo appuntamento on-line il 13 gennaio con Barbara Tamborini

Dopo il successo dei primi due incontri riprende il ciclo di incontri dedicato ai giovani

OLGINATE – “Pre-occuparsi dei nostri ragazzi, delle loro fragilità, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo a causa della pandemia”. Questo era ed è l’obiettivo principale del ciclo di incontri “Andrà tutto bene?” organizzato da Oratorio San Giuseppe Olginate, Scuolaboriamo Aps e Agorà Aps.

Oltre 130 partecipanti, perlopiù genitori di preadolescenti e adolescenti, insieme a qualche insegnante, hanno preso parte ai primi due incontri in programma a dicembre con riscontri molto positivi sia per i “testimonial” chiamati sia per le suggestioni che ne sono scaturite.

Papà Gianpietro Ghidini, di Fondazione Ema PesciolinoRosso, ha tenuto letteralmente incollati online decine di genitori, tra cui molti papà, raccontando la sua storia, la storia di suo figlio Emanuele scomparso tragicamente a 17 anni, e la storia della sua vita che è cambiata radicalmente dalla perdita del figlio. Una serata carica di emozioni forti ma anche di “input” molto belli e importanti: dall’importanza dell’ascoltare i figli, alla ricerca della serenità (che non è la felicità); dalla tecnica del semaforo alla “rivoluzione RAPP”.

Maura Manca, psicologa dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza nonché ideatrice del portale www.adolescienza.it (con la i) invece ha accompagnato i partecipanti nello scoprire ed affrontare le fragilità dei ragazzi, con esempi concreti e con riflessioni che nascono dal suo vissuto quotidiano. La serata ha toccato tematiche molto concrete e ben presenti nelle famiglie: l’importanza del dialogo genitori/figli, l’uso/abuso della tecnologia, le difficoltà del capire cosa vivono i ragazzi in questo periodo e di come vedono il loro futuro… e ancora le relazioni tra patologie dei figli e patologie dei genitori…

Gli incontri, trasmessi anche in diretta facebook sulle pagine degli organizzatori, sono stati registrati e sono tuttora disponibili sul canale Youtube 1972dmt.

“Al termine di questa prima parte sono state davvero tante le suggestioni emerse nei genitori che hanno partecipato agli incontri, segno tangibile di una proposta davvero apprezzata. Ora riprendiamo il percorso con la seconda parte del progetto”.

Il programma

Mercoledì 13/1 alle 20.45 ospite Barbara Tamborini , pedagogista e scrittrice che ci condurrà con grande bravura ad andare oltre l’ascolto e la scoperta delle fragilità… con occhi diversi, offrendoci qualche suggerimento pratico per incoraggiare i nostri ragazzi ad aprirsi alla vita e all’esplorazione delle realtà belle e positive…

Mercoledì 20/1 invece con Stefano Laffi, ricercatore sociale, parleremo di come orientarsi in questo periodo di pandemia soprattutto dal punto di vista dei genitori, a conclusione di questa importante iniziativa formativa.

“Anche questi incontri saranno trasmessi su Zoom per chi si è iscritto (link sempre uguale), oppure in diretta facebook e poi registrati sul canale youtube sopra citato. Tutti coloro che desiderano condividere qualche riflessione lo possono fare scrivendo a incontriatb@gmail.com“.