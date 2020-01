Olginate. Applausi per il Concerto per Sant’Agnese

A Olginate le celebrazioni per la Patrona

Stasera concerto al Jolly, domani la Messa Solenne

OLGINATE – Nell’ambito delle celebrazioni per la Patrona Sant’Agnese, nella serata di venerdì si è svolto il Concerto per Sant’Agnese in chiesa parrocchiale. In tanti hanno seguito l’emozionante esibizione del sopranista Mirto Milani e della sorella Giael, violinista, originari di Olginate. All’organo il bergamasco don Ugo Patti (VEDI SCHEDA).

I festeggiamenti proseguiranno questa sera, sabato 18, al cinema Jolly (ore 21) con il concerto con fantasie del magico mondo Disney. Domenica, ore 11, la Santa Messa Solenne celebrata dal Vicario Episcopale monsignor Maurizio Rolla.