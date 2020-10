Olginate. Bilancio partecipato, si può votare fino al 31 ottobre

Cinque i progetti ufficialmente ammessi

Per esprimere il proprio voto è necessario risiedere a Olginate

OLGINATE – C’è tempo fino al 31 ottobre prossimo per esprimere il proprio voto a favore dei una dei cinque progetti di Bilancio Partecipato ufficialmente ammessi alle votazioni. Per esprimere la propria preferenza, ogni cittadino può scaricare il modulo di voto pubblicato sul sito del comune (www.comune.olginate.lc.it) inviandolo entro e non oltre il 31 ottobre 2020 all’indirizzo mail cultura@comune.olginate.lc.it oppure consegnandolo di persona presso la biblioteca di Olginate negli orari di apertura al pubblico o in alternativa inserendolo nello cassetta postale presso il Palazzo Municipale (piazza Volontari del Sangue, 1).

Per poter esprimere il proprio voto è necessario essere residente nel Comune di Olginate. E’ possibile esprimere una sola preferenza. Per consultare i progetti è possibile visitare il sito internet www.comune.olginate.lc.it dove sono pubblicati specifiche e video.

