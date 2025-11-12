Olginate. Conclusi i lavori di regimentazione delle acque in via Santa Maria

La strada è riaperta al pubblico e nuovamente percorribile

Proseguono gli interventi su via al Crotto, ma senza interruzione della circolazione

OLGINATE – Si sono conclusi i lavori di regimentazione delle acque in via Santa Maria a Olginate: a partire dalla serata di ieri, martedì, la strada è riaperta al pubblico e nuovamente percorribile. Proseguono invece gli interventi su via al Crotto, ma senza interruzione della circolazione: il transito resta garantito in entrambe le direzioni.

L’intervento di asfaltatura definitiva verrà effettuato nella prossima primavera, quando le condizioni meteo saranno più favorevoli a questo tipo di lavori. Il comune ha ringraziato i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante i lavori.